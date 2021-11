Patrulha Maria da Penha da PM do Acre “ganha” as ruas de Assis Brasil

- Publicidade-

Como parte do “Projeto Cidadão”, que está sendo realizado no município de Assis Brasil nos dias 5 e 6 de novembro, a Patrulha Maria da Penha (PMP) da Polícia Militar do Acre (PMAC) levou seu Projeto Itinerante à cidade. A corporação militar oferecerá às mulheres, atendimento jurídico, psicológico e social.

O Projeto Itinerante da Patrulha já ganhou as ruas da capital do Estado desde setembro deste ano. Com seu ônibus posicionado em locais estratégicos, as equipes levam as ações aos bairros da cidade, como orientações a respeito da violência doméstica e familiar. O trabalho é de caráter preventivo, com o objetivo de atender e esclarecer mulheres que não foram vítimas da violência doméstica.

A tenente-coronel Alexsandra Rocha, coordenadora da Patrulha, explica como ocorrem as ações itinerantes. “Abordamos os tipos de violência doméstica: física, patrimonial, moral, psicológica e sexual, do ciclo da violência, da rede de proteção, desde a casa abrigo até a casa Rosa Mulher, Delegacia da Mulher, Defensoria, Ministério Público e os canais em que elas podem denunciar”, disse.

Ainda segundo a tenente-coronel, as ações itinerantes já ocorreram também no município de Bujari e, como parte do planejamento da unidade, pretende levá-la para outras cidades do interior do Estado. “A ideia, desde o início do projeto, é fazer a capital e o interior, levando o ônibus, que apresenta um ambiente mais acolhedor”, destacou a oficial.