Passageiro diz ter sido abusado sexualmente por outro homem a bordo

Mas uma ocorrência especialmente noticiada pelo The Denver Post chamou ainda mais a atenção por um provável ineditismo na história da aviação comercial.

Um passageiro teria abusado sexualmente de outro homem em um vôo de Sacramento para o Aeroporto Internacional de Denver em 25 de outubro, de acordo com um depoimento apresentado numa Corte Federal esta semana.

Robert Glasper III é acusado de três crimes federais: contato sexual sem permissão dentro da jurisdição especial da aeronave; atos lascivos, indecentes e obscenos dentro da jurisdição especial da aeronave; e investida inapropriada dentro de jurisdições especiais de aeronaves.

De acordo com os depoimentos da vítima e das testemunhas, Glasper tocou repetidamente em um passageiro do sexo masculino sentado ao lado dele e se masturbou no voo.

A vítima relatou que Glasper parecia estar “sob influência” de alguma substância ao embarcar no avião e disse que Glasper “parecia perdido” enquanto olhava pela janela e ao redor, de acordo com o depoimento.

“Depois que as portas do avião se fecharam, a vítima tentou colocar o cinto de segurança, mas percebeu que Glasper estava sentado nele. A vítima disse a ele ‘Acho que você pode estar sentado na minha fivela’. A vítima virou-se parcialmente para liberar o cinto e permitir que o acusado alcançasse o cinto. Nesse momento, Glasper estendeu a mão e agarrou o lado esquerdo das nádegas da vítima, dando um aperto “, diz a declaração oficial recebida pelo tribunal.

O autor da denúncia disse relutar em chamar a atenção para a situação, segundo o depoimento.

Glasper supostamente continuou a tocar na perna da vítima, aplicando uma leve pressão com o dedo enquanto fazia um “movimento de concha” com a mão, diz a declaração. A vítima acusou Glasper de tentar segurar sua mão repetidamente “porque a vítima manteve ambas as mãos firmemente no colo, Glasper só conseguiu colocar a mão em cima das mãos da Vítima. Os contatos na perna da Vítima e as mãos durariam desde entre alguns segundos a alguns minutos”.

O ocorrência foi no mesmo aeroporto onde na última semana uma aeronave da American Airlines fez um pouso não programado após uma comissária ter sido agredida por um homem e ter o nariz quebrado. O voo ia de Nova Iorque (JFK) para Santa Ana, na Califórnia.

A vítima disse às autoridades que Glasper pediu repetidamente para trocar lugares com ele. O autor da denúncia relatou acreditar que foi uma tentativa de Glasper de se aproximar da passageira sentada em seu corredor, diz o depoimento.

Em um ponto, Glasper supostamente foi ao banheiro e voltou enquanto continuava suas tentativas de segurar a mão da vítima e tocar sua perna, de acordo com o depoimento.

A vítima disse que Glasper começou a se masturbar enquanto se expunha. O depoimento afirma que a vítima se lembrou de Glasper dizendo, “olhe para isto” e também perguntou se a vítima o “masturbaria”.

Supostamente, Glasper enxugou as mãos e logo depois, a vítima contatou o comissário de bordo, sendo posteriormente transferido para um assento mais a frente da aeronave.

O avião pousou no Aeroporto Internacional de Denver pouco depois das 20h30 de 25 de outubro e Glasper foi abordado e interrogado por agentes da polícia.