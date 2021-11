Passageiro de avião encontrado sem vida. Estava infectado com Covid-19

Vítima seria um doente de risco

m homem de 51 anos que viajava entre Istambul (Turquia) e a Alemanha foi encontrado sem vida, sentado no lugar do avião, no final da viagem. A vítima estava infectada com Covid-19.

Segundo o Le Soir, foi só depois de todos os tripulantes terem saído da aeronave que os assistentes de bordo deram conta de que o homem estava morto.

Após a autópsia, viria a saber-se que a vítima, de nacionalidade germânica, estava infectada com Covid-19 e tratava-se de um doente de alto risco.