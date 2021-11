Parque Chico Mendes e Horto Florestal irão funcionar normalmente neste feriado prolongado

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semeia), através do secretário Normando Sales, informou que o Parque Chico Mendes e o Horto Florestal irão funcionar normalmente no próximo feriado prolongado.

Segundo o secretário Normando Sales, no Horto Florestal não tem alteração, pois, normalmente já fica todos os dias à disposição da população.

“No Parque Chico Mendes, nós vamos ter uma modificação. Por conta do feriado prolongado, nós vamos abrir o Parque sábado e domingo normalmente e na segunda-feira, para emendar com o feriado de terça-feira. Quem for ficar na cidade ou quem for receber visitantes na cidade às famílias terão as duas opções de lazer, de entretenimento para confraternizar com a família, encontrar as pessoas ou se distrair”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, o horário de funcionamento do Parque Chico Mendes e do Horto Florestal permanece os mesmos. “O Horto Florestal funciona a partir das 5h da manhã e vai até às 20h. O Parque Chico Mendes abre para o público a partir das 7h da manhã e vai até às 17h porque lá temos que ter um cuidado a mais em função dos animais que ficam no zoológico”, finalizou Sales.