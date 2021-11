Parceria entre Estado e Município garante decoração natalina inédita em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Em reunião realizada na tarde de sexta-feira, 5, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmaram parceria para garantir um Natal mais iluminado aos quase 100 mil habitantes da segunda maior cidade do Acre.

Ao lado do prefeito Zequinha Lima, o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, selou o acordo que promete inovar na decoração natalina do município, que em anos anteriores chamava atenção pelo zelo e criatividade.

“É uma forma de renovar a esperança e a autoestima de cruzeirenses que, assim como o resto do mundo, viveram quase dois anos de privações em decorrência da pandemia. Neste ano, além da iluminação da parte central e da Avenida Coronel Mâncio Lima, vamos, pela primeira vez, decorar a ponte da União, que dá acesso ao primeiro distrito da cidade”, explicou Alencar.

O gestor municipal acredita que a iniciativa contribui para que as pessoas consigam vencer traumas impostos pela pandemia. “O Natal para os cruzeirenses será um momento de renovo. É assim, dividindo as responsabilidades, que vamos ajudar a melhorar a autoestima do povo”, ratificou Zequinha Lima.