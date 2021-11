PARADA: Alemanha cogita lockdown após recorde de casos de Covid-19

- Publicidade-

Dois líderes de estados, Saxônia e Turíngia, afirmaram que deverão impor lockdowns se medidas nacionais não forem tomadas.

A Alemanha registrou um novo recorde diários de infectados pela Covid-19 na última sexta-feira (5), com mais de 37 mil casos nas últimas 24 horas. Foi o segundo dia seguido de recorde de casos, já que quinta-feira (4), houve pouco menos de 34 mil casos, ainda sim, acima dos 33.777 casos que foram registrados no auge da pandemia, em dezembro do ano passado.

Esta quarta onda está totalmente ligada aos famosos negacionistas, aqueles que se recusam a tomar a vacina. E segundo a agência de notícias Associated Press, o país chegou a 96.346 mortes por Covid-19. Por conta disso, o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou que o país poderá ter que impor um novo lockdown.

