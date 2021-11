Para reduzir demandas reprimidas, Detran faz mais um mutirão para renovação de CNHs em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

No ultimo mutirão, ocorrido em outubro, foram atendidas mais de 5mil pessoas na capital acreana.

A procura por serviços de regularização de habilitação ainda é grande. Para atender a demanda retida, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) promove o segundo mutirão de atendimentos para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de 1º a 15 de dezembro, na sede do órgão, na Avenida Ceará.

O atendimento ocorre das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento. Para receber o atendimento, é preciso apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de endereço, cópia e original.

“Há uma procura ainda muito grande por esse serviço, em especial aqui na capital. O Detran está organizando o segundo mutirão para tentar atender o máximo possível de pessoas que precisam regularizar sua situação em relação ao serviço de habilitação”, disse o diretor de Operações em exercício, Erivaldo Barros.

O diretor ressaltou ainda que o mutirão será apenas na capital. “Nos nossos municípios, nas Ciretrans, não está havendo a necessidade de mutirão, até porque já estamos conseguindo atender, inclusive sem agendamentos”, concluiu Barros.

O atendimento por meio de agendamento fica suspenso na sede do Detran da Avenida Ceará, durante os dias do mutirão, mas permanece normalmente na OCA e pode ser feito por meio do site https://www.detran.ac.gov.br/ da autarquia.