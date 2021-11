Paolla Oliveira supera Iza, Sonza e Anitta e é a “mais sexy” de 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Paolla Oliveira recebeu, nos últimos dias, o título de Mulher Mais Sexy do Mundo de 2021. O perfil Club da Vip no Instagram compartilhou a tradicional lista que traz 100 nomes brasileiros e internacionais entre as mais de 500 mulheres indicadas.

Para quem não se recorda, em 2020 a atriz ficou em oitavo lugar. Lucas Hit, idealizar do concurso, comentou em entrevista aoJornal EXTRA, sobre a escolha da atriz e explicou que hoje eles são os únicos que seguem com uma lista deste tipo.

“Paolla Oliveira esteve em todas as nossas listas publicadas, mas é a primeira vez que vence como a Mulher Mais Sexy do Mundo, super merecido, ela esse ano exalou o amor em todos os sentidos, com um carisma único, além de se mostrar uma mulher real, sem filtros, com defeitos, isso sim é ser uma mulher sexy”, declarou.

Nas redes sociais, os fãs da beldade comemoraram a escolha e teve até recado para o cantor Diogo Nogueira, atual namorado de Paolla. “Recado para o Diogo Nogueira: A gente não tem ciúmes não viu? Só cuide bem da nossa musa”, pediram.

Na sequência de Paolla, surge Iza, campeã do ano passado. Logo depois, Anitta, Luísa Sonza e, em quinto lugar, Juliette Freire. Para completar o top 10: Grazi Massafera, Deborah Secco, Dandara Mariana, Adriane Galisteu e Isis Valverde.