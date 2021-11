Palmeirense é assassinado a tiros por flamenguista durante final da Libertadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Torcedores se concentraram em um bar para acompanhar a final da competição, e com o acirramento dos ânimos.

Torcedor do Flamengo disparou contra palmeirenses e um bar da cidade.

Era pra ser apenas um jogo de futebol na TV, mas o resultado foi trágico. Em Bernadino Batista, Região de Cajazeiras, no Sertão Paraibano, um torcedor do Flamengo atirou contra torcedores palmeirenses, matando um e ferindo outro, durante a final da Taça Libertadores da América, neste sábado (27).

O crime aconteceu em um bar da cidade, em meio a concentração de torcedores de Flamengo e Palmeiras, que se reuniram para acompanhar a partida.

A vítima fatal foi identificada pela PM como Emanuel Alexandre da Silva, 47 anos. Os demais foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional de Cajazeiras (HRC) para receber tratamento médico.