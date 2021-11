Pai mata namorado que vendeu a filha menor a rede de tráfico

Um homem está sendo acusado de ter matado o namorado da filha após ter descoberto que ele a havia vendido para uma rede de tráfico sexual em Seattle, Estados Unidos.

O crime cometido por John Eisenman, de 60 anos, remonta a novembro de 2020, mas o corpo do jovem de 19 anos só em outubro deste ano foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado em Spokane, Washington, de acordo com o jornal Mirror que cita a polícia de Spokane.