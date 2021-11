Pai exige que escola mude a data da formatura do filho, pois coincide com a final da Libertadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um torcedor fanático por futebol e, especialmente, pelo Flamengo, enviou uma carta ao Colégio Liceu, de Brasília, escola onde seu filho estuda, solicitando a mudança da data da formatura dos alunos. O motivo da mudança: a formatura e a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras estão marcadas para o mesmo dia.

O homem ficou completamente revoltado com a data da formatura.

“Essa não é daquelas partidas assistidas apenas pelos torcedores dos clubes que estão em disputa. É de grande interesse internacional e não só nos países do continente, mas no mundo todo, menos no planeta Liceu”, escreveu o pai, na carta.

A escola ainda não respondeu se vai ou não mudar a data da formatura dos alunos.

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras acontece no dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.