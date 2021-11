Pai é preso suspeito de estuprar as seis filhas em cidade no interior do Acre

- Publicidade-

A Polícia Civil prendeu um agricultor de 44 anos suspeito de estuprar as seis filhas. A prisão ocorreu na zona rural do município de Assis Brasil, no interior do Acre. A polícia informou que o homem foi preso na última semana, mas que os agentes já haviam tentado prendê-lo, mas, na primeira tentativa, ele conseguiu fugir pela mata.