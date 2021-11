Pacientes denunciam que estão sendo atendidos no meio de reforma em Urap

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pacientes da Unidade de Referência em Atenção Pública Roney Meireles entraram em contato com a equipe do Ecos da Notícia para informar dos riscos que eles e os funcionários estão passando em serem atendidos no meio da reforma da unidade.

“Tem que reformar para termos uma qualidade no atendimento, mas é um perigo para nós e os funcionários, principalmente para quem anda com criança”, relata uma paciente que não quer ser identificada.

A reforma tem previsão de 60 dias e tem pouco mais de três semanas que foi iniciada.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Prefeitura, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta