Organização muda data da devolução do dinheiro dos ingressos de show cancelado do MC Poze no AC

O show foi cancelado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), que cassou a licença de segurança do espaço Maison Borges que autorizava o show alegando ‘para manter a ordem pública’.

A organização chegou a recorrer à Justiça para que o show fosse mantido, já que o cantor já estava no estado, mas o cancelamento do show foi mantido pela desembargadora Denise Bonfim. Segundo ela, a Sejusp tem competência para suspender o evento, caso verifique algum risco à ordem pública.

“Após o contato com todas as plataformas de vendas, tanto as on-line quanto as instituições de transações financeiras (cartões) que se envolvem no protocolo de devolução de um volume de ingressos desse porte, chegamos a data do dia 8 de dezembro como o momento mais adequado para início da devolução, vez que a maioria dessas instituições pede um prazo de 15 dias úteis para estornos e repassasses de valores”, informou.

Matias disse ainda que a produtora deve entrar com uma ação contra o Estado, já que, no entendimento da organização, o cancelamento causou prejuízo por ocorrer no mesmo dia que o show aconteceria.

“Ninguém é contra o governo, mas aconteceu esse fato que gerou esse desconforto, essa situação lamentável e vamos adotar as medidas necessárias para que os impactos possam ser minimamente amenizados por essa medida drástica do governo. O evento estava sendo divulgado há meses e o governo teve tempo para adotar medidas que julgasse necessárias ou até mesmo orientar que o artistas não subisse no palco ou viesse ao estado. Houve, no mínimo, uma falta de prudência por parte das instituições, autoridades, o que veio lesar ou causar grande prejuízo aos organizadores”, destaca.

Show cancelado

Na segunda, a Sejusp divulgou que cancelou o show do MC Poze do Rodo, marcado para ocorrer no espaço de eventos Maison Borges, em Rio Branco, e cassou a licença de segurança cedida ao estabelecimento para ‘preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’.

Em nota, a Sejusp afirmou que o cancelamento é em razão de casos de violência registrados em alguns shows do artista pelo país.

“As notícias veiculadas nas mídias e informações levantadas pelos órgãos de inteligência vinculadas ao Sistema Estadual de Segurança Pública e outras agências congêneres de todo país, dando conta de graves ameaças contra a vida e a integridade física de pessoas perpetradas por organizações criminosas, em outros estados da federação, a exemplo do Amazona, Bahia e Espírito Santo”.

Na madrugada de sexta (12), um homem de 21 anos levou uma facada no peito durante uma briga generalizada em um show do funkeiro em Joinville, no Norte catarinense. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que foi atingida enquanto tentava separar uma briga. O homem estava bastante alcoolizado ou sob efeito de drogas e não conseguiu explicar com detalhes o que ocorreu, ou identificar o agressor.

Já no último dia 7 em Belém, vídeos que circularam em redes sociais mostraram uma confusão após a interrupção pela Polícia Militar de MC Poze do Rodo na cidade. Um policial aparece atirando balas de borracha contra o público. As imagens mostram os policiais em cima do palco e os músicos sendo retirados. Depois disso, o público começa a jogar objetos e bebidas contra os policiais. Um deles aponta uma espingarda de balas de borracha para a plateia e começa a atirar em direção ao público.

