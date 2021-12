Operação Papai Noel será deflagrada em Cruzeiro do Sul na sexta-feira (03)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na próxima sexta-feira, 03, a Polícia Militar deflagra a Operação Papai Noel em Cruzeiro do Sul. O objetivo é reforçar a presença policial em pontos estratégicos da capital acreana e do interior do estado, principalmente nas áreas comerciais, durante o período de final de ano.

O comandante geral da PMAC, coronel Paulo César, destacou a importância da operação para os alunos soldados e para toda a sociedade acreana. “Os alunos soldados que estão em formação, estão tendo a primeira experiência no policiamento e no contato com a população. Com esse aumento no número de policiais nas ruas, aumentamos a sensação de segurança e diminui, consequentemente, o número de furtos e roubos, sendo importante assim para toda a sociedade acreana”, enfatizou.