OPERAÇÃO DELIVERY: Polícia Federal cumpre mandados de prisão

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Federal no Estado do Acre – através da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul (DPF/CZS/PF) – deflagrou nesta terça-feira, 30 a “Operação DELIVERY”, que visa desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Os trabalhos contam com apoio das forças de segurança pública estaduais (Polícia Civil e Polícia Militar do estado do Acre).

As investigações se iniciaram em abril de 2021, após um trabalho conjunto entre as polícias, que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região do Juruá. Após as prisões, foi possível identificar outras pessoas envolvidas com o tráfico.

A operação cumpre 16 mandados de busca e apreensão, 06 prisões preventivas e 02 mandados de sequestro de bens, no valor aproximado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Os trabalhos contam com a participação de 50 agentes de segurança, entre Policiais Federais, Civis e Militares.

A “Operação Delivery” leva este nome em referência a conduta de partes dos investigados, que se utilizavam dos serviços de transporte privado urbano para fazerem o transporte de drogas, bem como para o transporte do numerário utilizado no pagamento dos entorpecentes.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do crime de integrar organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar até 32 anos de prisão mais multa.