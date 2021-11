ÔNIBUS ELÉTRICO: Bocalom deve implantar em Rio Branco um conceito de qualidade aliada à sustentabilidade.

- Publicidade-

O prefeito Tião Bocalom e o secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, estiveram, na manhã desta sexta-feira (5) na sede número 1 da Mercedes-Benz, na cidade de Mannheim, na Alemanha. Eles foram recebidos pelo diretor de entrega de veículos, Peter Decker, e pelo diretor de documentação, Daimler Buses.

Na ocasião, Tião Bocalom e Normando Sales visitaram a pista de teste de velocidade e freios de ônibus produzidos na Alemanha. Durante a visita, os gestores também foram recebidos pelos engenheiros brasileiros Giovanni Bernardo e Gabrielle Manieri, que estão há dois anos acompanhando o desenvolvimento tecnológico dos veículos e passando informações para que os ônibus sejam produzidos com especificações brasileiras, pois são os que interessam ao prefeito Bocalom, para serem trazidos para Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom foi para ver, de perto, essa nova tecnologia e iniciar as tratativas para compra dos ônibus elétricos para o município, já que o transporte público é uma das principais preocupações do prefeito. Com a iniciativa, Bocalom deve implantar em Rio Branco um conceito de qualidade aliada à sustentabilidade.

“A visita durou cerca de três horas e foi uma bênção de Deus. Excelentes expectativas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Normando Sales

“Realmente foi muito importante a nossa vinda à fábrica da Mercedes-Benz para conhecer essa tecnologia. Nós que sempre pensamos no ambiente propício ao homem, defendendo a sustentabilidade, precisamos implantar o ônibus elétrico para melhorar o transporte público da nossa população. Vir conhecer a fábrica, a tecnologia e as formas de negociação nos deixa mais confiantes na implantação desse sistema”, enfatizou o prefeito.