Ônibus com destino à Cruzeiro do Sul bate na traseira de outro após desviar de buraco

O acidente envolvendo um ônibus da empresa Petroacre e outro da Trans Acreana ocorreu por volta de 1 hora da madrugada deste domingo, 14 de novembro, próximo ao Rio Jurupari, com destino à Cruzeiro do Sul.

Ao frear para desviar de um buraco, o choque entre os dois ônibus foi inevitável, como informou o caminhoneiro Rosivan, que semanalmente faz viagens pela BR 364. “Hoje às 01:00 da madrugada PRÓXIMO do Rio juritipari, indo pra Cruzeiro do Sul, o ônibus da Trans Acreana ia na frente e o ônibus da Petroacre ia atrás, quando o motorista da Trans Acreana teve que frear bruscamente e com isso, o outro veículo bateu pro trás, gerando danos matériais. Os dois ônibus ficaram quebrados na BR 364”.

Segundo informações não há relatos de feridos, apenas o susto.