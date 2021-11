Olá! A coluna da Brilhos chegou com muita novidade e dicas. Segura na poltrona que vai chuva de informações na coluna mais eclética e completa do estado do Acre. Cheguei meu povo!

-------- Continua depois da Publicidade--------

NORDESTE DAY

As blogueiras mais requisitadas do estado Maikeline e Elita Maia estiveram dando um rolê pelas praias do nordeste, e olhe que o Instagram das DIVANDO choveu de dicas maravilhosas desde hotel a passeios.

PARIS É LOGO ALI

Quem esteve também dando um rolê diferente foi a jornalista Tylara Pinheiro que foi a Paris, apresentou a capital francesa de uma forma diferente em suas redes sociais. Gostei muito das dicas da jornalista.

BRINDAR É COM ELA

Hora de brindar com a colunista social e presidente da ACOS Robertha Moura que arrasa com as dicas de mesa – posta e lindas decorações inspiradoras, já estamos aguardando dicas para o Natal Rob.

DO ACRE PARA MALDIVAS

Quem lacrou no mundo fashion e aconteceu nas Maldivas foi a digital influencer Pamela Kelly. A influencer participou de um gamer e foi a acreana escolhida por um marca famosa para um trabalho incrível nas Maldivas, e olhe que a acreana arrasou e deu o nome. Lacre total.

EMPREENDEDORA DE SUCESSO

Dani Barcelos junto com a sua sócia Denise estão sorrindo atoa com o sucesso da rede Donna’s que chegou no mercado e vem a cada dia inovando. A rede Donna’s traz de tudo um pouco, calçados, bolsas, looks casuais e fashions e uma sessão de roupas para academia fantástica, o espaço é muito democrático e vale a pena conhecer.

Tá no TOPO

O mês de dezembro vai ser especial para muitos casais, mas em especial para Andressa Suita e Gustavo Lima que reataram e voltaram à morar juntos novamente para o delírios dos fãs do casal.

A falando sobre o cantor que estará na capital acreana realizando mais um show incrível nessa semana, o comércio local está a todo vapor com o show que promete bombar Rio Branco.

Lembrando que para ingressar no show será obrigatório ter as duas doses da vacina contra covid 19 de acordo com a portaria lançada pelo governador Gladson Cameli. Vale ressaltar que o passaporte Covid já é uma exigência real em muitos lugares e aqui não seria diferente.

Vacina salva vidas.

MEDICRIS SUA SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR

Para finalizar a coluna de hoje vou deixar uma entrevista com a empresária Cris do despachante MEDICRIS.

Confira e até a próxima coluna.