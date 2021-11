OAB/AC PEDE A TRANSFERÊNCIA DA DEFLA PARA OUTRA DELEGACIA DO 1º DISTRITO

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após tomar conhecimento de que a Delegacia de Flagrantes (Defla), sediada na Estação Experimental, será transferida para o conjunto habitacional Cidade do Povo a partir do início de sua reforma – prevista para a segunda quinzena de novembro -, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) encaminhou ofício ao delegado-geral de Polícia Civil solicitando a mudança de destino.

No documento a Seccional pontua as dificuldades que os profissionais da classe enfrentarão para deslocar-se até a sede temporária, o que pode influenciar no encarecimento de honorário e, consequentemente, na relação com os clientes. Como solução, os dirigentes sugerem que a Polícia Civil transfira a Defla para alguma delegacia localizada no 1º Distrito da capital acreana.

“Notadamente, a distância é um fator que interfere diretamente na atividade advocatícia, que se diga, é exercida de forma livre e autônoma, já que o advogado apenas é remunerado pelos serviços que presta ao cliente”, explica o ofício da OAB/AC, que complementa os argumentos, esclarecendo que “a dificuldade em adotar providências colaterais que facilmente são realizadas ante ao local estratégico em que se encontra o prédio da Defla”.

Veja a íntegra do ofício