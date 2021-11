NOVIDADE BABADO: Colunista Social badalada terá espaço especial no Ecos da Notícia

- Publicidade-

Neyelly Brilhos chegou aos 40 anos fazendo sucesso na comunicação com seu jeito irreverente e alegre de ser. Dona de uma personalidade forte, criativa e muito comunicadora essa é a nova colunista desse site badalado. Brilhos irá trazer para flashes e vídeos das festas mais badaladas do estado e da capital.

Neyelle Brilhos para quem não a conhece é ícone da comunicação onde iniciou sua carreira na rádio União 94.7 FM, migrou para a o programa interligados 94 na mesma emissora sob a direção de diretora Nadja Farias, em seguida Brilhos seguiu sua carreira solo onde foi apresentar seu programa independente aos domingos “Sahara Club”, em seguida Brilhos foi produzir o programa da apresentaadora Joceley Abreu onde iniciou na BAND com a dama da televisão acreana e em seguida foram para um programa ao vivo diário no SBT canal onde Neyelly ficou como produtora por 5 anos, hoje Neyelly Brilhos da continuidade ao seu trabalho como colunista social com um estilo diferente e ousado, o que continuará fazendo aqui no Ecos da Notícia.