Novembro Azul: Policia Civil do Acre homenageia aniversariantes do mês e oferta palestra sobre câncer de próstata

A Polícia Civil do Acre (PC/AC) por meio do Núcleo de Qualidade de Vida (NQV) homenageou os aniversariantes do mês de novembro na manhã desta sexta-feira, 26, no auditório da Direção Geral de Polícia Civil e oferta de café da manhã e em seguida foram oportunizados a conhecer os cuidados e exames acerca do câncer de próstata através de palestra que abordou o tema.

A ação de conscientização é referente ao mês mundial de combate ao câncer de próstata. A palestra foi ministrada pelo médico Paulo Jesus Cezar, com abordagem sobre o enfrentamento acerca do câncer de próstata e suas consequências.

Durante a palestra o medico fez alerta para fase inicial da doença que não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura.

De acordo com o medico Paulo Jesus, na fase avançada, os sintomas são: Dor óssea; dores ao urinar; vontade de urinar com frequência; presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

Os homens presentes no auditório da instituição receberam orientações do Núcleo de Qualidade de Vida (NQV) com informações que incentivam a realização do exame, um dos métodos mais rápidos e eficazes para detectar o câncer de próstata. O núcleo também orientou informando que os cuidados com a saúde devem ser tomados durante o ano.

