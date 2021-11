No Acre, Justiça tenta encontrar dono de aliança apreendida com mulher condenada por receptação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mulher tentava vender alianças e outros anéis no bairro Papoco, em Rio Branco, quando foi presa pelo crime de receptação.

Aliança com o nome Greicy foi apreendida com mulher acusada de receptação em Rio Branco.

A Justiça do Acre procura o dono de uma aliança que foi apreendida com uma mulher condenada por receptação. A joia estava junto com outros anéis que a acusada tentava vender no bairro Papoco, em Rio Branco. Ela foi presa pela polícia e o material encaminhado à Justiça.

Durante a audiência, a acusada alegou que tinha comprado todas as joias por R$ 700. Segundo ela, o dono da aliança disse que iria vender o pertence porque a mulher dele estava grávida e precisava comprar o enxoval do bebê.

A acusada afirmou que trabalha com compra e venda de ouro e iria revender as joias por R$ 900. Após a prisão, a Justiça conseguiu identificar a dona dos anéis, que era uma moradora de Sena Madureira, interior do Acre.

Já o dono da aliança ainda não foi achado. A joia tem o nome de uma mulher chamada Greicy escrito na parte de dentro. A aliança estava guardada no Setor de Depósito e Arquivo (Sedaj) e agora foi levada para a 4ª Vara Criminal da capital acreana, que fica na Cidade da Justiça, no prédio do Fórum Criminal.

Informações sobre a joia podem ser obtidas pelo telefone (68) 3211-5446.