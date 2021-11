No Acre, homem divulga anúncio a procura de namorada “postiça “ para as festas de fim de ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Final do ano chegando e todo mundo querendo uma costela amiga pra se esquentar e passar Natal e Ano Novo com alguém. Visando passar os festejos acompanhado, um homem usou suas redes sociais para buscar uma namorada “postiça”.

O homem garante desde um trato no salão até motorista pra buscar e deixar a “namorada” em casa.

“Procuro namorada “postiça” para passar natal e ano novo comigo. Pago salão, manicure, pedicure, cílios, make e ainda mais, pago motorista particular ida e volta. Se tiver interesse, manda mensagem inbox. OBS: Mulher acima de 30 e que more nas redondezas do Manoel Julião!”

A postagem dentro mimada “A procura de namorada postiça “ foi divulgado em um grupo de vendas da Rede Social Facebook e gerou muita discussão entre os participantes.

A equipe do Ecos da Notícia entrou em contato com o homem, que se chama Almeida Bárcio, ele confirmou ser verdade sua postagem e ressaltou que as interessadas podem procurá-lo pelas redes sociais no perfil Bárcio AC e chamar inbox.