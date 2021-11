No AC, Saúde faz mutirão de vacinação contra Covid-19 neste sábado (20)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vacinação ocorre no período de 8h às 22h, em frente ao Palácio Rio Branco, com aplicação da 1ª e 2ª e também o reforço.

Com aplicação das 1ª e 2ª doses e também o reforço contra a Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou o mutirão “Mega Vacinação”, que ocorre neste sábado (20), das 8h às 22h, em frente ao Palácio Rio Branco.

“Estaremos de 8h às 22h, em frente ao Palácio reforçando a vacinação com 1ª e 2ª dose e terceira dose de reforço pra Covid. Pedimos que a população compareça para a gente passar o quanto antes essa pandemia”, disse a secretária de Saúde, Paula Mariano.

Quem for ao local para tomar alguma das doses da vacina, deve levar o CPF ou cartão do SUS, documento com foto e a certeira de vacinação. A secretária reforça que a vacina é uma das medidas fundamentais para que o estado saia da situação de pandemia.

“A gente vê o que está acontecendo, agora, na Europa e não queremos voltar ao pesadelo que vivemos anteriormente. Então, peço por nós, pela sua família, pelo seu filho, pelo pai, esposa que compareça amanhã para e compareçam aos postos de saúde também para reforçarmos a vacinação”, acrescentou.

Rio Branco começa a aplicar dose reforço para maiores de 18 anos a partir de sábado (20).

Ainda conforme a saúde, o mutirão vai atender quatro grupos para imunização. Veja grupos:

Atrasados: pessoas com mais de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose;

Proteção pela metade: composto por pessoas 12+ que ainda não tomaram a segunda dose;

Preciso me cuidar: que são os imunossuprimidos que tenham tomado a 2ª dose há 28 dias para tomar o reforço;

Reforçando meu compromisso: aqueles acima de 18 anos de idade com mais de 5 meses da última dose para receber o reforço.

Vão estar disponíveis as vacinas dos laboratórios da Pfizer, Fiocruz/Astrazeneca e Butantan/Coronavac.

Reforço para 18+

A aplicação da dose de reforço para adultos de 18 anos ou mais em Rio Branco começa neste sábado (20), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Em coletiva nesta sexta-feira (19), a secretária da pasta, Sheila Andrade Vieira, e a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins, informaram que vai ocorrer mais uma ação em supermercados da capital até às 20h, além da aplicação nas unidades de saúde.

O Ministério da Saúde ampliou o público que deve receber a dose adicional para todas as pessoas maiores de 18 anos. Antes, a indicação valia apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. O governo federal também antecipou o intervalo de aplicação de seis para cinco meses.

Além do ponto de vacinação no Palácio ofertado pelo estado, a Saúde do município também oferta vários locais neste sáabdo. (Veja unidades abaixo)

1ª e 2ª doses do imunizante Pfizer e 2ª dose da Astrazeneca:

Arasuper– Aviário das 8h às 20h

Varejão Popular – Cerâmica das 8h às 18h

Arasuper Isaura Parente – das 8h às 20h

Arasuper Estrada da Sobral – das 8h às 20h

Arasuper Floresta – das 8h às 20h

Arasuper Amapá – das 8h às 20h

Arasuper Wanderley Dantas – das 8h às 20h

Arasuper Tangará – das 8h às 20h

Araújo Mix Atacado – Jardim Alah das 8h às 20h

Atacadão BR 364 KM 5 – das 8h às 20h

As Uraps que irão funcionar neste sábado das 8h às 12h, são elas:

Urap São Francisco

Urap Ary Rodrigues

Urap Vila Ivonete

Urap Maria Barroso

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Urap Roney Meireles

Urap Rosangela Pimentel

Urap Eduardo Assmar

Documentos necessários: Cartão de vacina, caso seja a segunda dose, documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS.