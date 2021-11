No AC, MPF apura ilegalidades em portaria da Secult que proíbe linguagem neutra em projetos da Lei Rouanet

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia 28 de outubro, assinada pelo secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula.

Depois disso, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Acre decidiu apurar possível violação dos princípios constitucionais da igualdade, da não-discriminação, da dignidade humana e do direito à cultura, além de eventual censura prévia na portaria.