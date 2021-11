No AC, loja publica foto de fantasia com suástica e é criticada nas redes sociais: ‘sem maldade’, diz dona

“Imagina achar super tranquilo e normal vestir uma bizarrice dessa”, comentou uma internauta.

“Ele me mostrou a foto e eu disse que tinha a de piloto de avião, que é azul marinho, pode ver que tem o símbolo de aviação do lado e falei: só se fizer um desenho e a gente fez de plástico para por no braço e foi isso. E, quando postei, disse que o que a gente não tem, inventa. Foi uma forma de falar que aqui na Acre Fantasias, se as pessoas vêm atrás de fantasias que nem existem, a gente pega e monta. Postei isso e nem me liguei e, agora, alguém foi buscar isso lá embaixo e começaram a falar”, acrescentou.

O parágrafo primeiro do artigo 20 da lei 7.716/1989 prevê pena de dois a cinco anos de prisão a quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Porém, Rita disse que para ela se tratou apenas de um personagem da história e que não faria apologia ao nazismo e explicou os detalhes da roupa com diferença na cor, por ser azul, o cinto preto de uma fantasia de papai Noel e tudo foi improvisado para trabalho escolar.