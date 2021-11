-------- Continua depois da Publicidade--------

No AC, estudantes percorrem mais de 25 quilômetros para fazer provas do Enem: ‘Na capital tem mais estrutura

A preparação para as provas do Enem 2021 deixou os alunos ansiosos. Para não se atrasar por morar em um município próximo da capital acreana, Rio Branco, a jovem Esther Isidoro, de 19 anos, diz que acordou cedo. Ela, que mora na cidade de Bujari, interior do Acre, percorreu mais de 25 quilômetros para chegar até seu local de provas.

“Saí do Bujari às 7h, não me incomodei de ter sido colocada para fazer a prova aqui em Rio Branco, é bom porque tem mais meios de transporte porque é na cidade. Lá no Bujari está tendo aplicação de provas, só que lá não tem muita estrutura para receber tantos alunos, aí eles distribuíram para a capital.”

Essa é a primeira vez que Esther faz a prova. A jovem está concluindo o ensino médio e fala que sonha desde pequena cursar medicina. Para isso, ela se preparou bastante para o exame.

“Fiz muito simulado, usei conteúdo de provas antigas, usei muito resumo porque resumo ajuda, é mais fácil de assimilar. Para redação acho que pode cair algum tema relacionado ao meio ambiente”, aposta.

Além de Esther, que veio para Rio Branco de moto com o pai, um grande grupo de pelo menos 10 estudantes também saiu do Bujari para fazer as provas na capital. Eles têm entre 16 e 19 anos e têm um sonho em comum: fazer faculdade e melhorar de vida.

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 acontece neste domingo (21). Como o Acre tem fuso horário diferente, é preciso estar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões.

Principais horários do Enem 2021 no Acre:

21 de novembro – 1º dia

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Saída sem caderno de questões: 13h30

Término das provas no 1º dia: 17h

28 de novembro – 2º dia

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Início das provas: 11h30

Saída sem caderno de questões: 13h30

Saída com caderno de questões: 16h

Término das provas 2º dia: 16h30

Mais de 18,3 mil candidatos devem fazer as provas do Enem 2021 neste domingo (21). Diferentemente de 2020, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas. O segundo dia de aplicação de provas será no próximo domingo (28).

O Enem digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021. No Acre, 17 cidades aplicam a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação neste primeiro dia para os candidatos.

Inicialmente, tinham se inscrito para o exame 18.375 pessoas no Acre, conforme os dados divulgados em julho deste ano. Porém, um novo prazo foi aberto, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para os candidatos que tiveram isenção do pagamento em 2020, mas faltaram nas provas e não justificaram ausência. E, nesta nova etapa, mais 1.961 inscrições foram concluídas, que devem fazer as provas só em janeiro.

Além disso, o estado teve 470 inscritos na modalidade para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.

Candidatos que se inscreveram depois, as provas para esse público vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmo dia que os adultos privados de liberdade e jovens cumprindo medida socioeducativa que inclui privação de liberdade (Enem PPL) vão fazer o teste.

No ano passado, do total de 41.841 inscritos, mais de 40,6 mil optaram pelas provas impressas e mais de 1,1 mil pela versão digital das provas. Em 2020, em meio à pandemia, o Acre registrou abstenção recorde. De acordo com balanço, 54,8% dos inscritos no estado deixaram de comparecer aos locais de aplicação, espalhados por 17 municípios.

Frota de ônibus

A frota de ônibus em Rio Branco vai ser reforçada nos dois domingos em que ocorrem as provas do Enem. Ao todo, vão ser 54 ônibus circulando na capital acreana para atender a demanda dos candidatos, um reforço de 24 carros.

Aos domingos a frota de ônibus na capital acreana é reduzida e funciona com a média de 30 a 35 ônibus, mas, para atender as demandas dos participantes do Enem, a RBTrans vai aumentar os coletivos nas ruas.

O que levar e o que não levar no dia da prova?

De acordo com o edital do Enem, os itens obrigatórios e permitidos no dia do exame são:

Documento original com foto: RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre outros. Não é válido a apresentação de carteirinha de estudante, crachá ou cópia mesmo autenticada de documento original.

Álcool em gel

Máscara

Cartão de confirmação de inscrição

Caneta preta

Lanche

Já os itens abaixo não são permitidos e alguns podem até resultar na eliminação do candidato:

Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos – estes devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

Bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

Cronograma

Provas: 21 e 28 de novembro

21 de novembro: linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; ciências humanas e suas tecnologias

28 de novembro: ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias

Enem para isentos em 2020 e PLL: 9 e 16 de janeiro de 2022.

Gabarito: 2 de dezembro

Cartão da Inscrição (novos inscritos e PPL): Após o dia 06 de dezembro

Aplicação das Provas (novos inscritos e PPL): 09 e 16 de janeiro

Gabarito: 20 de janeiro