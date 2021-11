Nicolau recebe visita do presidente do Hospital das Clínicas e pede mutirão de consultas pediátricas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma parceira entre o Hospital das Clínicas e a Assembleia Legislativa ofertou, nesta quarta-feira, atendimento aos servidores da Casa dentro da campanha do novembro azul.

O presidente do Hospital das Clínicas, João Paulo Silva e Silva acompanhou os atendimentos e foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior.

No encontro João Paulo anunciou que no próximo sábado o hospital inicia um mutirão de consultas, começando com os agendamentos na área de otorrino.

Nicolau aproveitou a iniciativa para solicitar que a unidade realize também, um mutirão para atender a fila de pacientes da pediatria.

O deputado disse está preocupado com a quantidade de mães que estão na fila de espera aguardando uma consulta para os filhos.

“Esses mutirões são muito importante para diminuir o tempo que uma pessoa fica aguardando pelo atendimento.

No caso das crianças então, que precisam de atenção especial, seria uma excelente iniciativa. Espero que o João Paulo com sua equipe pessoa atender essa reivindicação”, disse Nicolau.

A solicitação, segundo João Paulo vai ser apreciada junto com a equipe técnica do Hospital.