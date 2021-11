Ney Amorim deve disputar o Senado e maior prejudicado seria Jorge Viana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Presidente da Assembleia Legislativa por dois mandatos e um dos principais responsáveis pela derrota de Jorge Viana nas eleições de 2018, o ex-deputado Ney Amorim pode ser um dos nomes importantes na disputa pelo Senado no próximo ano.

Até setembro Amorim tinha como prioridade ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022, mas com a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao seu partido, o Podemos, a possibilidade de ser uma alternativa na disputa ao Senado se tornou real e, a amigos, ele já avisou que pode sim entrar na disputa.

Se, de uma parte a candidatura Ney Amorim ganha força com o apoio de Moro, que se consolida como terceira via na disputa presidencial, de outra parte, joga balde de água fria em todas as candidaturas majoritárias ao Senado no Acre.

O mais prejudicado, porém, deve ser mesmo o ex-senador Jorge Viana. que, pela segunda vez consecutiva, deve disputar o mesmo eleitorado com Amorim. Eleitorado este onde os dois são fortes e com um diferencial em relação a 2018: desta vez há apenas uma vaga em disputa.

Moro e Ney têm encontro agendado para lixar as unhas.

Fonte e foto: AC JORNAL