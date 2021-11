Netflix Games: veja os 5 primeiros jogos que o streaming vai lançar

Pioneira no mercado, a Netflix inicia uma nova era nos serviços de streaming: a dos jogos de videogame. A partir desta terça-feira (2/11), a plataforma lança cinco jogos, todos voltados para universos já conhecidos pelo público, como da série Stranger Things.

A partir das 14h desta terça, os jogos da Netflix estarão disponíveis apenas em celulares e tablets Android para assinantes em todo o mundo. Seja você um jogador experiente ou iniciante, a plataforma pretende oferecer uma variedade de jogos para que todos os assinantes possam se divertir. Os títulos estão inclusos na assinatura Netflix, sem anúncios ou taxas adicionais dentro do aplicativo. Os jogos disponíveis são: Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast; e

Teeter Up. Mike Verdu será o vice-presidente responsável pelo desenvolvimento de jogos para a plataforma. Anteriormente, ele esteve à frente de um projeto semelhante com o Facebook e já trabalhou em jogos populares como The Sims, Plants vs Zombies e Star Wars. “Esse é só o começo e estamos ansiosos para levar você com a gente nessa grande aventura pelo mundo dos jogos”, afirma Verdu.

A Netflix busca, com os games, uma nova estratégia para ganhar novos clientes e se distanciar de concorrentes como Disney+ e HBO Max. Analistas de mercado acreditam que a ideia cria “riscos óbvios”, mas pode justificar o aumento nas assinaturas nos próximos anos.

Como funciona?

Para acessar os games da Netflix, o assinante pode optar tanto pelo celular como pelo tablet, em aparelhos Android.

No celular, os assinantes encontrarão uma seção dedicada aos jogos e uma aba de jogos, onde conseguirão selecionar e baixar qualquer game. Já no tablet, os assinantes encontrarão uma seção dedicada aos jogos (fixada na posição 6) ou no menu suspenso de categorias.

Uma vez que tenham feito o download na Google Play Store, o jogo aparecerá tanto na tela inicial do dispositivo Android quanto no aplicativo da Netflix.

Fonte: Metrópoles