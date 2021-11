- Publicidade-

A volta as aulas das escolas estaduais não causou aumento dos casos de Covid-19. De acordo com a análise mais recente sobre o coronavírus, a reabertura das escolas não causou o aumento da pandemia. “Até o momento não chegou nenhuma suspeita que algum aluno tenha contraído a doença. As escolas tem seguido todas as recomendações, os alunos receberam máscaras” , relatou Ruth Bernardino.