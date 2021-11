Nego do Borel dá calote em IPTU e acumula dívida de R$ 27 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nego do Borel está no centro de mais uma grande polêmica. Desta vez, o cantor está sofrendo uma cobrança da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso porque o artista acumula dívida de cerca de R$ 27 mil referente ao não pagamento de IPTU nos anos de 2017, 2018 e 2020.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que as dívidas de Nego do Borel são de uma residência que fica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade carioca. A publicação ainda declarou que o valor pode até aumentar, já que pode estar sujeito à correção monetária.

O nome de Nego do Borel foi incluído no cadastro da Dívida Ativa e o pedido de execução fiscal da dívida do tributo aos cofres municipais foi feito pela Procuradoria Geral do Município. A Prefeitura do Rio pediu também, à 12ª Vara de Fazenda Pública, a citação do funkeiro por carta para que ele efetue o pagamento integral do que deve de forma imediata.

Recentemente Nego do Borel foi expulso da 13ª edição de A Fazenda da Record. Alvo de ataques na web e investigado pela polícia, o cantor se manifestou nas redes sociais logo depois da sua expulsão do reality rural.

“Todas essas coisas que venho sendo acusado e provando o contrário, junto com a polícia, não têm tido valor porque mesmo assim as pessoas vêm me julgando e atacando. Sinto que minha voz não vale nada. Hoje eu vejo o preconceito, o racismo escancarado na nossa sociedade”, iniciou Nego do Borel.

“Conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática, a gente acabou se envolvendo e gostando um do outro e aconteceu o que aconteceu. Até agora não consegui entender se foi pelo fato da Dayane ter dormido comigo, no estado que ela estava, desde já, primeiramente, quero pedir perdão para a minha mãe, avó e minhas tias, que são mulheres. E depois pedir desculpas para todas as mulheres que se sentiram incomodadas. Eu não vi maldade”. Continuou Nego do Borel.

“Não sei mais o que é que eu faço, o que eu falo. A minha palavra não tem mais importância. As pessoas não me escutam. Mas, nas acusações que eu tive, tiveram grandes repercussões. A Polícia do Brasil vem dando os laudos para a gente de que não aconteceu de fato. E mesmo assim continuo sendo atacado”, lamentou Nego do Borel.