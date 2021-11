NA RUA: comissionado do IAPEN acusado de liderar esquema de desvio de combustivel é exonerado

- Publicidade-

Conforme anunciado em coletiva de imprensa, na última segunda-feira, 8, o servidor comissionado do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), José Junior de Paula Moraes, foi exonerado. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Acre, de hoje, 9.

A Polícia Civil investigava, desde 2018, um esquema de desvio e venda de combustível do Iapen. Na operação denominada Ouro Negro, realizada no último fim de semana, o comissionado e mais duas pessoas foram presas por fazerem parte do crime que desviava combustível do órgão e vendia a preço abaixo do mercado, há pelo menos quatro anos.

