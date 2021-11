“Na Assembléia esse projeto será tratado em regime de urgência”, garante Nicolau sobre pagamento de abono para servidores da Educação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao participar da assinatura do projeto de Lei do executivo para concessão do abono pecuniário aos profissionais da educação básica do Estado, na tarde desta terça-feira feira (23), na sede da Secretaria de Educação, em Rio Branco, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, garantiu que a matéria será tratada em caráter de urgência na casa.

Junto com a secretaria Socorro Neri, o governador Gladson Cameli assinou o projeto que deve agora, seguir para análise e votação no plenário da Casa.

“Tenham certeza que na Assembléia esse projeto será tratado em regime de urgência, porque a gente sabe da importância dele para vocês”, garantiu.

Nicolau lembrou que este será mais um grande investimento do governo na Educação, principalmente para os professores. Recentemente eles receberam um abono para aquisição de notebook e pacotes de internet.

“Secretária Socorro Neri, a senhora e o procurador João Paulo se debruçaram sobre esse projeto e deram a resposta que todos aguardavam. Parabéns a vocês e parabéns ao governador pela sensibilidade para com os nossos servidores”, concluiu.

Com o projeto o governo vai repassar R$ 161 milhões para mais de R$ 8 mil servidores da educação estadual.