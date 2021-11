Musa do Internacional aparece sem calcinha no campo de futebol

-------- Continua depois da Publicidade--------

Morgana Mendes, a nova musa do Internacional, surgiu sem calcinha em um clique realizado em um campo de futebol. No registro fotográfico, a morena aparece agachada, cobrindo seu bumbum com a faixa do concurso de musa.

No clique sensual, Morgana também aparece usando a camisa do colorado, estampada com o número 21 e o nome ‘Musa do Internacional’.

“Jogue como um campeão. Vença como um campeão. Se comporte como um campeão”, escreveu Mendes na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores da musa não pouparam elogios. “Você é demais”, escreveu um rapaz. “Deus do céu Musa, assim você mata a gente”, comentou outro.