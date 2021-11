Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, revela motivo de ausência das redes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira (22/11), Murilo Huff, pai do único filho de Marília Mendonça, revelou no Twitter o motivo de sua ausência nas redes sociais.

Abalado pela morte da cantora sertaneja no início deste mês em um acidente aéreo, ele disse que não quer passar tristeza para os fãs.

“Sei que estou meio sumido, mas prometo que aos poucos vou voltando… Só estou dando um tempo para cabeça assimilar tudo e pra me recompor e também. Não quero passar tristeza para vocês, muito pelo contrário! Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho”, escreveu ele.

O artista também disse que retornará aos palcos em dezembro. “Mês que vem tem bastante show e prometo que até lá estarei melhor e darei o meu melhor pra vocês”, disse Huff.

Veja os tweets:

Na última terça-feira (16), Murilo Huff publicou um vídeo com o filho Léo , de 1 ano e onze meses. Nas imagens, compartilhadas nos stories do Instagram o herdeiro da cantora sertaneja aparece correndo todo sorridente para os braços do pai. Na sequência, o pequeno dá água na boca do sertanejo.

“Sempre assim…Um cuidando do outro”, escreveu o pai babão na legenda do registro. De fundo, o artista usou a música Tocando em frente , de Almir Sater.

O vídeo também foi republicado no Twitter por Maraisa , da dupla com Maiara , melhor amiga de Marília : “Nosso presentinho”.

Fonte: Correio Braziliense