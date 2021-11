Mundo Azul realiza oficina para famílias de crianças com autismo em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Atendimento ao Autista – O Mundo Azul, realizou mais uma ação do Projeto “Vivendo o Infinito Azul” que atende as famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Rio Branco.

Na última sexta-feira, 19, foi realizada, com as famílias, mais uma Oficina de Atividades de Estimulação Cognitiva com a temática; “Desenvolvendo possibilidades de Comunicação” .

Durante a oficina os pais e/ou cuidadores aprenderam a elaborar atividades sensoriais que estimulem a atenção cognição e comunicação das crianças de uma forma bem lúdica utilizando materiais de fácil acesso como reciclados.

Segundo a coordenadora do Centro de atendimento, psicóloga Édila Sousa, estas ações são muito importante para as famílias.

“Todos aprendem a elaborar recursos/materiais utilizados em terapia que podem ser adaptados em casa nas atividades diária e cada recurso no processo de reabilitação da criança, facilita a realização de atividades que promovam a independência pessoal e a melhorar a funcionalidade e qualidade de vida”, explicou Édila.