Mulheres criam grupo visando incentivar a participação feminina na política em Cruzeiro do Sul

Na esperança de uma nova política, quinze mulheres filiadas a um partido resolveram lutar pelos direitos das mulheres. Como sabemos hoje, boa parte de nossos representantes, são da classe masculina.

O Brasil tem vivenciado um grande debate público no tocante das questões femininas, tais como: assédio, aborto, maternidade e carreira. A luta pelos direitos das mulheres vem ganhando espaço no cenário político, mas isso não acontece só no Brasil, mas em todo mundo. Com o passar dos tempos, elas já ganharam o direito ao voto e principalmente o direito de ser eleita. Mas com toda essa evolução a luta por seu lugar na política ainda se encontra um pouco distante.

Várias mulheres ainda tem bastante dificuldade de ocupar cargos nos poderes, de serem eleitas ou terem voz ativa nas decisões a serem tomadas ao que se refere a política.

Com o com o sonho de um país melhor, essas quinze garotas estão lutando por mais oportunidades para as mulheres. Jovens e sem ainda muita experiência no que se refere a política, elas estão trabalhando em prol das que vivem em vulnerabilidade.

Conversando, uma delas fala que o primeiro trabalho que estão realizando é palestrando para jovens, alertando sobre todos os tipos de violências contra a mulher, gravidez na adolescência, depressão e outros temas que afetam nossa sociedade hoje em dia, mais especificamente nossas adolescentes. A mesma diz que fazer política não é subir em um palanque e prometer, é realmente ir fazer, é conscientizar, é cumprir. Ela ainda enfatiza que nas eleições de 2024, teremos uma representante mulher na Câmara dos Vereadores de Cruzeiro do sul, onde poderão lutar por mais lugares no mercado de trabalho, trabalhar incansavelmente na luta contra a agressão feminina, e lutar por uma sociedade melhor, por uma política melhor.

Parabéns a essas jovens garotas que mesmo tendo esse cenário caótico em nosso país, estão lutando por dias melhores. Que nossos representantes se inspirem nessa nova geração que lutam pelo próximo.