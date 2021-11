Mulher sofre aborto dentro de carro após participar de assalto contra motorista de aplicativo no Acre

Após alguns minutos, eles renderam o homem e anunciaram o assalto. Mas, no trajeto, a grávida acabou abortando e o trio saiu do carro deixando o feto e levando o celular da vítima e a chave do carro. O motorista foi deixado amarrado e, após se soltar, pediu socorro em uma casa.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local para atender a ocorrência e depois o homem procurou a Polícia Civil para relatar o ocorrido. Segundo o delegado, ele relatou que foi orientado por um policial militar a jogar o feto para fora do carro.

O feto foi achado e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar pelos devidos procedimentos. Conforme o instituo, ele é muito pequeno e sequer pode ser considerado um natimorto.