Mulher forja próprio sequestro, mas é presa em flagrante com três homens em motel

- Publicidade-

Polícia Civil de Santa Catarina esclareceu um crime de extorsão mediante sequestro na região Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, na madrugada desta terça-feira (02), onde uma mulher de 29 anos estaria sendo mantida refém.

Informações repassadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul deram conta que a família da mulher, de Santa Cruz do Sul, estava sendo coagida a pagar R$ 10.000,00 para que ela fosse libertada.

Além de diversas mensagens contendo ameaças de morte, uma chamada de vídeo mostrando a refém amarrada, ensanguentada e sofrendo agressões.

As investigações preliminares, em conjunto pelas Delegacias de Roubos e Antissequestro (DRAS) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil indicaram que a própria refém poderia estar praticando o crime, o que foi confirmado quando localizada em um motel, juntamente com outros três rapazes, em Florianópolis.

A própria mulher planejou extorquir familiares, por conta de problemas com drogas, tendo sido os quatro presos em flagrante e autuados pelo crime de extorsão contra os familiares no Rio Grande do Sul.