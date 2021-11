MULHER É ENCONTRADA após sair de casa sem rumo e deixar carta se despedindo dos filhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de um dia inteiro de agonia e desespero, os filhos de Suely Fidelis de Melo podem comemorar seu retorno.

Uma das filhas de Suely havia pedido ajuda na divulgação de seu sumiço no site Ecos da Notícia, mas no começo da noite ainda desta segunda-feira, 15, a mulher foi encontrada.

Os filhos entraram em contato novamente informando o paradeiro da mãe e que a mesma estava sendo conduzida de volta pra casa.

Apesar de Suely ter sido encontrada bem e com saúde, os filhos estão preocupados, tendo em vista a carta de despedida que ela deixou.

A família informou que vai procurar ajuda de profissionais médicos, pois acreditam que o estado de depressão de Suely é grave.

Ao ser encontrada ela estava bastante desorientada e a família teme que ela desapareça novamente e um mal maior possa acontecer.