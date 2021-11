Mulher acusa Samu de Cruzeiro do Sul de negligência, após irmão passar mal e morrer sem que a ambulância fosse acionada

- Publicidade-

A irmã de um morador de Cruzeiro do Sul, residente na Vila Assis Brasil, procurou o Juruá Noticias para fazer uma denúncia contra o Samu.

Dona Maria das Graças afirmou que o seu irmão neste final de semana, após não se sentir bem no sábado,30, pediu para que a vizinha ligasse para o Samu e colocasse no viva voz. Ao ser atendido, ele disse a um médico que estava com muita dor. O médico falou pra ele que não era caso de Samu e que ele tomasse um remédio e dormisse.

No outro dia o seu irmão amanheceu morto. “Ninguém sabe nem o horário que o meu irmão morreu, queria que essa mensagem chegasse nas autoridades. O meu irmão hoje está morto por negligência de um médico que não quis trabalhar. Peço ao governador, prefeito e Ministério Público que veja essa situação. Eu quero justiça” desabafou.

O repórter do Sistema Juruá, Chico Rocha, disse que entrou em contato com o representante do Samu em Cruzeiro do Sul e o mesmo disse que está verificando todas as ligações que foram recebidas nos últimos dias. O médico estaria fazendo uma declaração sobre o ocorrido e posteriormente encaminhará à imprensa.