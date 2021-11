Mulas do tráfico: duas mulheres são presas com 8 kg de cocaína

- Publicidade-

Duas mulheres que transportavam oito quilos de cocaína, envolta ao corpo, foram presas na manhã deste sábado, 3, em Rio Branco. A ação realizada em conjunto pelo GEFRON, CHOQUE e GIRO, ocorreu após a abordagem a um ônibus que chegava a capital do Acre proveniente de região de fronteira.



Durante a abordagem as duas mulheres em atitude suspeita, os policiais encontraram o entorpecente. De acordo com o delegado Rêmullo Diniz, coordenador do GEFRON, a droga adquirida na Bolívia teria como destino Rio Branco. As duas mulheres foram encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal e indiciadas por tráfico de drogas.