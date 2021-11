MT: corpo de empresário morto é encontrado dentro de geladeira

O corpo de Irineu Schindler, 53 anos, foi encontrado pela funcionária da casa.

Um empresário de 53 anos foi encontrado morto dentro da geladeira de sua própria casa no último domingo (30), em Querência, no Mato Grosso. O corpo foi encontrado pela funcionária da vítiama.

Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que acho chegar para trabalhar viu as portas da casa abertas e uma geladeira no chão de um dos quartos. Ao abrir, ela se deparou com o corpo do empresário já sem vida.

A imóvel era conjugado com a empresa de mecânica que Irineu administrava. A polícia revistou o local, mas não encontrou nenhum suspeito.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) está ivestigando o caso e suspeita que se trate de homicídio.