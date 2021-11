MPF aciona Justiça contra portaria que proíbe que projetos da Lei Rouanet exijam passaporte de vacina

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Ministério Público Federal (MPF) informou, neste sábado (13), que acionou a Justiça para que eventos culturais com financiamento da Lei Rounet possam exigir a apresentação do passaporte da vacina, que comprova a imunização completa contra a Covid-19. O caso será analisado pela 3a Vara Federal Cível do Distrito Federal.

A ação se refere à portaria assinada pelo secretário especial da Cultura, Mario Frias, na última segunda-feira (8), publicada no Diário Oficial da União. O texto afirma que o projeto que descumprir a decisão poderá ser reprovado e multado.

Na ação civil pública, a procuradora Ana Carolina Roman justifica que não é papel da Secretaria de Cultura interferir e determinar medidas sanitárias. Ela avalia que a norma está “em descompasso com o que se espera dos órgãos públicos no atual cenário epidemiológico”.