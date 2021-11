MP vai apurar condições do transporte de pacientes pelo SAMU entre Brasiléia e Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na edição do Diário Eletrônico, o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) resolveu instaurar um procedimento administrativo para investigar as condições do transporte de pacientes pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) entre Brasiléia e Rio Branco.

O motivo da abertura do procedimento é que existe um processo licitatório em trâmite perante a Secretaria de Saúde do Estado, sob n. º 0019.005425.00043/2020-61, que tem por objeto adquirir ambulâncias para a saúde pública, assim, é de acordo com o MP é necessário:

“instaurar o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a situação posta. O presente procedimento não tem conteúdo investigatório por finalidade, mas tão-somente de acompanhamento, não sendo consequentemente oportuna, nesse momento, a instauração de procedimento investigatório”, diz trecho do procedimento.