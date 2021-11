MP requisita Inquérito policial para apurar condutas de servidoras do PS que debocharam de paciente com depressão

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) anunciou que deverá apurar o caso envolvendo duas profissionais de saúde do Pronto-Socorro de Rio Branco, que aparecem em um vídeo debochando e fazendo comentários preconceituosos contra uma paciente que teria tentado suicídio em decorrência de uma crise depressiva.

“Considerando a gravidade da situação, e o cometimento, em tese, dos crimes previstos nos Arts. 122 (induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça) e 132 (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) do Código Penal, o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) solicitou à Polícia Civil a instauração de inquérito”, diz trecho do posicionamento do órgão.

Após a repercussão do caso, as servidoras já foram afastadas do cargo, conforme revelou a secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, As imagens foram filmadas por outra paciente, quando a vítima estava na unidade em busca de tratamento.