MOTORISTA INVADE CONTRAMÃO E MATA MOTOCICLISTA: Diz laudo da PRF

O acidente aconteceu no início da noite de domingo (24/10), na altura do km 974 da BR-364, perímetro urbano do distrito de Vista Alegre do Abunã.

De acordo com informações apuradas no dia do acidente, junto a autoridade policial militar presente, o motorista TERIA dito à guarnição que o condutor da moto estava na contramão na hora da colisão. Nesta quarta-feira (dia 03), o site Ponta do Abunã teve acesso a um documento (LAUDO) da PRF assinado eletronicamente em 28/10, no qual conclui que a colisão aconteceu na pista decrescente, ou seja, 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗢 𝗟𝗔𝗨𝗗𝗢 𝗱𝗮 𝗣𝗥𝗙, constatou-se que foi o motorista que invadiu a pista do condutor da moto, que faleceu no local do acidente.



𝗡𝗔𝗥𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗗𝗢 𝗟𝗔𝗨𝗗𝗢

“Os veículos envolvidos foram: HONDA CG 160 START (V1) e o GM/ASTRA/GLS (V2). Com base na análise dos

vestígios materiais identificados, constatou-se que o carro seguia pela sua faixa sentido Rio Branco-AC, quando

invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com a moto. Após esse evento, a moto veio a sair do leito carroçável,

tendo seu ocupante arremessado para lateral da via, vindo a

óbito no local. Não houve materialização de frenagem do carro antes da colisão.

Conforme análise dos vestígios identificados e da dinâmica acima apresentada, conclui-se no LAUDO que o fator principal do acidente foi a perda de controle do carro, ocasionado por sua velocidade incompatível”.

𝗩𝗘𝗦𝗧Í𝗚𝗜𝗢𝗦, 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗢 𝗟𝗔𝗨𝗗𝗢:

1 – Marcas de sulcagem e partes materiais dos veículos na faixa de fluxo sentido Rio Branco;

2 – Marcas de sulcagem e partes materiais dos veículos;

3 – Veículo localizado fora do leito carroçável;

4 – Material biológico do passageiro de V1 no veiculo V2.

Lesões na vítima (amputação do braço direito) e sinais de fraturas em membros inferiores

5- Marcas de frenagem de pneumáticos do carro após a colisão.