Motorista cai com veículo dentro de córrego depois de perder controle da direção em Cruzeiro do Sul

Um veículo foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (15), dentro de um córrego que passa por baixo do Shopping Copacabana e desemboca no canal da Avenida Coronel Mâncio Lima. O motorista, que não foi identificado, perdeu o controle da direção, saiu da estrada, provavelmente da Avenida Boulevard Thaumaturgo, caiu na vala do córrego e depois teria fugido deixando o carro no local. Não se sabe se houve feridos.

Uma guarnição da Rádio Patrulha (RP) e do Pelotão de Trânsito (Peltran) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) atendeu a ocorrência, mas não encontrou o responsável pelo acidente e informaram que não haveria medida administrativa contra o condutor que teria apenas de tirar o veículo de dentro do córrego. Por volta das 9:00 horas da manhã o carro foi retirado de dentro de córrego por um caminhão guincho.

Veículo foi retirado do córrego por um caminhão guincho na manhã desta segunda-feira.